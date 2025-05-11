У Мінюсті пояснили особливості виконання рішень суду у справах про стягнення коштів, де боржником є органи місцевого самоврядування

У разі, коли боржником є державний чи місцевий орган влади, саме Державна казначейська служба відповідає за списання коштів із бюджетних рахунків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює нюанси виконання рішень суду у справах про стягнення коштів, де боржником є органи місцевого самоврядування.

В умовах зростання кількості судових рішень щодо стягнення коштів із державного або місцевих бюджетів особливої актуальності набуває чітке розуміння правового механізму їх виконання. Мова не йде про звичайне виконавче провадження, де діє державний або приватний виконавець. У випадках, коли боржником є орган державної влади або місцевого самоврядування, ключова роль належить зовсім іншому суб’єкту — Державній казначейській службі України, яка здійснює безспірне списання коштів із бюджетних рахунків.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України. Це положення є фундаментом для реалізації права особи на виконання судового рішення, боржником за яким є орган державної влади або орган місцевого самоврядування.



Правовий механізм реалізації таких рішень передбачено Законом України «Про виконавче провадження» та Законом України № 4901-VI «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень». Згідно зі статтею 6 Закону України «Про виконавче провадження», рішення про стягнення коштів із державних органів, державного або місцевих бюджетів чи бюджетних установ виконуються не органами примусового виконання, а органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. Таким органом є Державна казначейська служба України, яка не виконує функцій державного виконавця в розумінні Закону, однак здійснює безспірне списання коштів на підставі судових рішень, що набрали законної сили.



Виконання судових рішень про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, а саме – Державною казначейською службою України. У разі відсутності в державного органу відповідних призначень, таке виконання забезпечується за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою для забезпечення виконання судових рішень, що прямо випливає з частини першої статті 3 Закону № 4901-VI. Згідно зі статтею 2 цього ж Закону, держава гарантує виконання судових рішень про стягнення коштів або вчинення дій щодо майна, боржником за якими виступає державний орган.



Процедура виконання таких рішень регулюється Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників № 845, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року. У разі набрання судовим рішенням законної сили, стягувач звертається до територіального органу Казначейства із заявою про виконання.



До заяви додаються:

оригінал виконавчого документа;

банківські реквізити або дані для поштового переказу;

за наявності — судове рішення;

за потреби — документ, що підтверджує сплату судового збору;

інші документи, що можуть сприяти виконанню (довідки, листи органів контролю, органів місцевого самоврядування, матеріали досудового розслідування тощо).



Документи подаються у строки, передбачені Законом України «Про виконавче провадження». При цьому Державна казначейська служба не здійснює дій виконавчого характеру в традиційному розумінні цього терміна, як це відбувається у загальних виконавчих провадженнях. Її роль полягає виключно у безспірному списанні коштів з рахунків боржника відповідно до бюджетного законодавства.



Якщо на рахунках боржника (державного органу чи установи) є необхідна сума в межах затверджених бюджетних призначень, кошти списуються без затримки. У разі їх відсутності виконання рішення здійснюється за рахунок резервного фонду, що додатково гарантує реалізацію права стягувача на виконання судового рішення. Такий підхід є проявом принципу верховенства права та забезпечення балансу між публічними інтересами держави й захистом приватних прав осіб.



Таким чином, стягнення коштів із державного або місцевих бюджетів — це чітко врегульований, нормативно визначений процес, ключовим виконавцем якого є Державна казначейська служба України, що діє виключно в межах наданих їй повноважень та відповідно до чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.