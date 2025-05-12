На Львівщині мікроавтобус зіштовхнувся з двома вантажівками

На Львівщині загинув водій Mercedes-Benz Sprinter у потрійній аварії з MAN і Scania.

Фото: Поліція Львівської області

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У місті Сколе на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 40-річний водій мікроавтобуса. Про це повідомила поліція Львівської області.

Аварія сталася на вулиці Героїв Маківки. За попередніми даними, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, житель Рівненської області, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою MAN під керуванням 40-річного мешканця Київщини. Після цього мікроавтобус некеровано врізався ще й у вантажівку Scania, за кермом якої був 37-річний чоловік із Черкаської області.

Від отриманих травм водій Mercedes загинув на місці.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Триває досудове розслідування.

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