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Суд ЕС вынесет решение по делу Pfizergate относительно того, нарушила ли Урсула фон дер Ляйен принцип прозрачности при заключении соглашения о закупке вакцин

13:09, 12 мая 2025
Суд ЕС в своем решении по делу «Pfizergate» оценит, нарушила ли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен правила прозрачности при переписке с руководителем фармкомпании относительно многомиллиардного соглашения о закупке вакцин.
Суд ЕС вынесет решение по делу Pfizergate относительно того, нарушила ли Урсула фон дер Ляйен принцип прозрачности при заключении соглашения о закупке вакцин
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает непростая неделя, ведь суд ЕС 14 мая вынесет решение относительно секретных текстовых сообщений, которыми она обменивалась с руководителем фармацевтической компании, когда договаривалась о многомиллиардном соглашении о закупке вакцин. Как отмечает Politico, это дело является юридически сложным для фон дер Ляйен, поскольку она не только лично подписала крупнейший контракт на вакцины для ЕС — стоимостью миллиарды евро — но и возглавляет ту самую институцию, которая отвечает за обеспечение соблюдения законодательства ЕС, что требует от нее прозрачности и подотчетности.

В решении, которое должно стать решающим для ее репутации, Суд ЕС решит, нарушила ли Комиссия правила прозрачности, отказавшись обнародовать содержание ее текстовой переписки с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой.

Решение по делу «Pfizergate» не только будет иметь далеко идущие последствия для того, как высокопоставленные должностные лица блока ведут работу за закрытыми дверями, но и может бросить тень на второй пятилетний срок Урсулы фон дер Ляйен на посту руководителя, который начался лишь 1 декабря 2024 года. Она уже подверглась критике за склонность к централизации власти и за отказ от экологических обязательств.

Суть вопроса заключается в том, следует ли классифицировать текстовые сообщения как документы, а следовательно, подлежат ли они публикации с целью обеспечения прозрачности. Если суд вынесет решение не в ее пользу, это предоставит политический аргумент широкому кругу критиков.

Это также было бы большим позором, учитывая, что прошло лишь несколько месяцев после того, как она публично пообещала защищать стандарты прозрачности, эффективности и честности во время своего второго срока.

«Это решение суда может стать поворотным моментом для прозрачности в ЕС. Когда речь идет о ключевых решениях, особенно тех, которые касаются общественного здоровья, следует избегать секретности», — сказала Шари Хиндс, сотрудник ЕС по вопросам политической добропорядочности в неправительственной организации Transparency International.

Дело было инициировано газетой The New York Times и ее бывшим руководителем брюссельского бюро, которые подали иск против решения Комиссии не публиковать текстовые сообщения в 2022 году.

Существование этих сообщений было раскрыто в интервью New York Times в апреле 2021 года, где гендиректор Pfizer Бурла описал их обмен сообщениями как способствующий «глубокому доверию» и переговорам относительно соглашения о вакцинах. Это соглашение, заключенное в мае 2021 года, предусматривало обязательство ЕС приобрести до 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech против Covid-19, что является крупнейшим соглашением из всех, подписанных Брюсселем.

Предусматривалась предварительная закупка 900 миллионов доз с возможностью заказа еще 900 миллионов доз с поставкой в 2022 и 2023 годах.

В 2022 году Европейский омбудсмен постановил, что неспособность Комиссии разыскать соответствующие текстовые сообщения является ненадлежащим управлением. Эмили О’Райли, омбудсмен с 2013 по 2025 год, назвала это «тревожным сигналом» для институций ЕС.
Она сказала, что «прозрачность исчезла» за времена правления фон дер Ляйен.

Кроме того, фон дер Ляйен обвинили в создании культуры «сокрытия вещей» по политическим причинам.

Издание отмечает, что после лет неоднозначности даже относительно существования этих сообщений, юристы Комиссии признали их во время предыдущих судебных слушаний прошлого года.

Глава Европейской прокуратуры Лаура Кодруца Кевеши подтвердила, что ее офис недавно провел собеседования с должностными лицами Комиссии относительно того, как велись переговоры о вакцине.

Автор: Наталя Мамченко

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Суд ЕС вынесет решение по делу Pfizergate относительно того, нарушила ли Урсула фон дер Ляйен принцип прозрачности при заключении соглашения о закупке вакцин

Суд ЕС в своем решении по делу «Pfizergate» оценит, нарушила ли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен правила прозрачности при переписке с руководителем фармкомпании относительно многомиллиардного соглашения о закупке вакцин.

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