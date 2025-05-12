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Ущерб от мошенничества с платежными карточками превысил 1 миллиард — Нацбанк

21:13, 12 мая 2025
В 2024 году зафиксировано 270 тысяч незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт.
Ущерб от мошенничества с платежными карточками превысил 1 миллиард — Нацбанк
Фото: freepik
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Национальный банк Украины сообщил, что в 2024 году количество мошеннических операций с платежными картами сократилось на 2 тыс. операций (или на 1%) — до 270 тыс. операций. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Отмечается, что на один миллион расходных операций с платежными картами приходилась 31 мошенническая операция.

«Сумма убытков от них выросла на 37% — до общей суммы 1,1 млрд гривен.

Это связано с ростом средней суммы одной незаконной операции на 39% по сравнению с 2023 годом (с 3 065 гривен в 2023 году до 4 247 гривен в 2024 году)», — сообщили в НБУ.

В то же время в 2024 году, кроме роста суммы убытков, произошло и увеличение общей суммы расходных операций с использованием платежных карт (на 8%). Соответственно относительный уровень убытков от мошенничества с использованием платежных карт к общей сумме расходных операций вырос меньше — на 28%.

В НБУ отметили, что на один миллион гривен, потраченных с помощью платежных карт, приходилось 176 гривен убытков от мошенничества.

Большинство мошеннических случаев произошли в Интернете — 83% от общего количества мошеннических операций.

Как и прежде, подавляющее большинство мошеннических случаев обусловлено социальной инженерией. То есть когда клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для совершения платежных операций.

В прошлом году это составляло 84% от общей суммы всех убытков (в 2023 году — 80%).

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