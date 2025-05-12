В Киеве на Троещине после обращений жителей построят новый светофорный объект

Он появится на улице Рональда Рейгана.

Источник фото: Unsplash

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В Деснянском районе Киева начинается строительство светофорного объекта — по многочисленным обращениям жителей о повышении уровня безопасности на данном участке дороги. Как сообщают в КП «Центр организации дорожного движения», он появится на улице Рональда Рейгана.

Проект предусматривает:

установку 4 транспортных и 2 пешеходных светофоров;

обустройство детекторов транспорта в обоих направлениях для оптимизации режимов регулирования;

установку сенсорных кнопок со звуковым сигналом для людей с нарушениями зрения;

укладку тактильной плитки перед выходом на проезжую часть;

понижение бордюрного камня для удобства маломобильных групп населения;

установку 25 новых дорожных знаков.

Светофор разместят в 30 метрах от существующего нерегулируемого перехода в направлении улицы Николая Лаврухина. После ввода нового объекта в эксплуатацию старый переход будет демонтирован.

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