В Киеве на Троещине после обращений жителей построят новый светофорный объект

В Деснянском районе Киева начинается строительство светофорного объекта — по многочисленным обращениям жителей о повышении уровня безопасности на данном участке дороги. Как сообщают в КП «Центр организации дорожного движения», он появится на улице Рональда Рейгана.
Проект предусматривает:
Светофор разместят в 30 метрах от существующего нерегулируемого перехода в направлении улицы Николая Лаврухина. После ввода нового объекта в эксплуатацию старый переход будет демонтирован.
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