У Києві на Троєщині після звернення мешканців побудують новий світлофорний об’єкт

Він з’явиться на вулиці Рональда Рейгана.

Джерело фото: Unsplash

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У Деснянському районі Києві починають будівництво світлофорного об’єкта – на численні звернення мешканців щодо підвищення рівня безпеки на цій ділянці дороги. Як повідомляють у КП «Центр організації дорожнього руху», він з’явиться на вулиці Рональда Рейгана.

Проєкт передбачає:

встановлення 4 транспортних і 2 пішохідних світлофорів;

облаштування детекторів транспорту в обох напрямках для оптимізації режимів регулювання;

облаштування сенсорних кнопок зі звуковим сигналом для людей із порушеннями зору;

встановлення тактильної плитки перед виходом на проїжджу частину;

пониження бортового каменю для зручності маломобільних груп;

встановлення 25 нових дорожніх знаків.

Світлофор розмістять за 30 метрів від наявного нерегульованого переходу в напрямку вулиці Миколи Лаврухіна. Після введення нового об’єкта в експлуатацію старий перехід демонтують.

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