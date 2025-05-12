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У Києві на Троєщині після звернення мешканців побудують новий світлофорний об’єкт

23:30, 12 травня 2025
Він з’явиться на вулиці Рональда Рейгана.
У Києві на Троєщині після звернення мешканців побудують новий світлофорний об’єкт
Джерело фото: Unsplash
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У Деснянському районі Києві починають будівництво світлофорного об’єкта – на численні звернення мешканців щодо підвищення рівня безпеки на цій ділянці дороги. Як повідомляють у КП «Центр організації дорожнього руху», він з’явиться на вулиці Рональда Рейгана.

Проєкт передбачає:

  • встановлення 4 транспортних і 2 пішохідних світлофорів;
  • облаштування детекторів транспорту в обох напрямках для оптимізації режимів регулювання;
  • облаштування сенсорних кнопок зі звуковим сигналом для людей із порушеннями зору;
  • встановлення тактильної плитки перед виходом на проїжджу частину;
  • пониження бортового каменю для зручності маломобільних груп;
  • встановлення 25 нових дорожніх знаків.

Світлофор розмістять за 30 метрів від наявного нерегульованого переходу в напрямку вулиці Миколи Лаврухіна. Після введення нового об’єкта в експлуатацію старий перехід демонтують.

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Київ КМДА

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