У Києві на Троєщині після звернення мешканців побудують новий світлофорний об’єкт

У Деснянському районі Києві починають будівництво світлофорного об’єкта – на численні звернення мешканців щодо підвищення рівня безпеки на цій ділянці дороги. Як повідомляють у КП «Центр організації дорожнього руху», він з’явиться на вулиці Рональда Рейгана.
Проєкт передбачає:
Світлофор розмістять за 30 метрів від наявного нерегульованого переходу в напрямку вулиці Миколи Лаврухіна. Після введення нового об’єкта в експлуатацію старий перехід демонтують.
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