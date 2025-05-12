Збитки від шахрайства з платіжними картками перевищили 1 мільярд — Нацбанк

У 2024 році зафіксовано 270 тисяч незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток.

Фото: freepik

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Національний банк України повідомив, що у 2024 році кількість шахрайства з платіжними картками, зменшилася на 2 тис. операцій (або на 1%) – до 270 тис. операцій. Про це інформує пресслужба НБУ.

Зазначається, що на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція.

«Сума збитків від них зросла на 37% – до загальної суми 1,1 млрд гривень.

Це пов’язано із зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 грн у 2024 році)», - повідомили у НБУ.

Водночас у 2024 році, крім зростання суми збитків, відбулося і зростання загальної суми видаткових операцій з використанням платіжних карток (на 8%). Відповідно відносний рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій зріс менше – на 28%.

У НБУ зазначили, що на один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства.

Більшість шахрайських випадків відбулися в Інтернеті – 83% від загальної кількості випадків шахрайських операцій.

Як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій.

Торік – це 84% від загальної суми всіх збитків (у 2023 році – 80%).

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