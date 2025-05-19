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Инклюзия в государственной регистрации брака — что нужно знать

12:18, 19 мая 2025
Органы ЗАГС обязаны создать условия для удобной подачи заявления и проведения регистрационных действий для лиц с различными нарушениями здоровья.
Инклюзия в государственной регистрации брака — что нужно знать
Фото: c4.com.ua
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило вопрос инклюзии в государственной регистрации брака.

В ведомстве привели один из примеров.

Алексей, военнослужащий, после получения тяжелого ранения на фронте проходил длительное лечение в военном госпитале. Один из осколков снаряда повредил позвоночник, поэтому передвигаться самостоятельно он пока не может. Однако даже в этих обстоятельствах Алексей вместе со своей невестой Марией приняли решение не откладывать жизнь «на потом». Несмотря на ограниченную подвижность, пара подала заявление в орган государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) с просьбой зарегистрировать брак в медицинском учреждении. Сотрудники ЗАГСа отреагировали оперативно: выезд на место, оформление документов, спокойная церемония — все в соответствии с законом. И все это не исключение, а норма, гарантированная государством.

Этот случай не является единичным — действующее законодательство Украины предоставляет лицам с инвалидностью равное право на создание семьи. Среди норм и обязательств, которые это гарантируют, — статья 21 Семейного кодекса Украины, которая определяет, что брак заключается на основе свободного согласия женщины и мужчины. Ни физические, ни сенсорные нарушения не являются препятствием для реализации этого права. Закон Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» гарантирует равный доступ лиц с инвалидностью ко всем сферам жизни, включая государственные административные услуги, в частности — государственную регистрацию брака.

Органы ЗАГС обязаны создать условия для удобной подачи заявления и проведения регистрационных действий для лиц с различными видами нарушений.

В случае нарушений зрения подача заявления о государственной регистрации брака возможна в устной форме или с помощью сопровождающего. Информация должна быть доступной — например, в формате увеличенного шрифта, шрифта Брайля или аудиозаписи.

В случае нарушения слуха лицо имеет право воспользоваться помощью переводчика жестового языка, а также подавать документы письменно или через электронные сервисы. Лицо, выполняющее функции переводчика жестового языка или сопровождающего (свидетеля), обязано предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт или другой паспортный документ), и привлекается к процессу исключительно по инициативе заявителя.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата регистрация брака может быть организована по месту их пребывания — дома, в госпитале или другом месте, которое обеспечивает их комфорт и доступность.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции также отметило, что перечень документов для государственной регистрации брака для лиц с инвалидностью остается неизменным, а именно: паспорта обоих женихов (или другие документы, удостоверяющие личность), идентификационные коды, заявление о государственной регистрации брака, документы о прекращении предыдущего брака, документ об уплате государственной пошлины, а также должен быть документ, подтверждающий инвалидность.

Реализация права на брак, в котором один или оба супруга имеют определенные ограничения, — это важный элемент социальной справедливости и равенства. Это проявление силы, любви и взаимной поддержки. Часто именно такие истории становятся источником вдохновения для общества и примером того, как преодолеть любые преграды ради счастья.

«Хотя действующее законодательство предусматривает все необходимые правовые механизмы для обеспечения реализации права на брак для лиц с инвалидностью, на практике до сих пор существуют определенные трудности, связанные с физической недоступностью зданий, отсутствием квалифицированных переводчиков или адаптированных информационных материалов. Именно поэтому важным остается не только соблюдение формальных требований закона, но и развитие инклюзивной культуры в органах государственной власти», — добавили в ведомстве.

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минюст

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