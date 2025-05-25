Ночная атака на Киевскую область: 4 человека погибли, количество пострадавших выросло до 16, фото и видео

В Киевской области в результате массированной воздушной атаки России в ночь на 25 мая погибли четверо человек, ещё 16 получили ранения, среди них — трое детей. Разрушения зафиксированы в четырёх районах области.
Об этом заявил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Он отметил, что погибших обнаружили в Обуховском и Бучанском районах.
В Белоцерковском районе мужчина 1966 года рождения получил осколочные ранения лица. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Кроме того, в этом же районе пострадали ещё пятеро человек, среди них — двое детей.
В Фастовском районе пострадали две женщины, ещё двое человек — в Бучанском районе.
Повреждения инфраструктуры и жилых объектов зафиксированы в Броварском, Белоцерковском, Бучанском и Обуховском районах. На местах работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы и медики.
По информации ГСЧС, в результате российской атаки погибли четверо человек, ещё 16 получили ранения, среди них — трое детей.
В ГСЧС сообщили, что в результате российских ударов были повреждения зданий в пяти районах и городе Белая Церковь:
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