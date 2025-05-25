Нічна атака на Київську область: 4 людини загинули, кількість постраждалих зросла до 16, фото і відео

Внаслідок російських ударів були пошкодження будівель в п'яти районах та місті Біла Церква.

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У Київській області внаслідок масованої повітряної атаки Росії у ніч на 25 травня загинули четверо людей, ще 16 дістали поранення, серед них – троє дітей. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах області.

Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Він зазначив, що загиблих виявили в Обухівському та в Бучанському районах.

У Білоцерківському районі чоловік 1966 року народження отримав осколкові поранення обличчя. Йому надали медичну допомогу на місці. Крім того, у цьому ж районі травмовано ще п’ятеро людей, серед них – двоє дітей.

У Фастівському районі постраждали дві жінки, ще двоє осіб – у Бучанському районі.

Пошкодження інфраструктури та житлових об’єктів зафіксовано у Броварському, Білоцерківському, Бучанському та Обухівському районах. На місцях працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи та медики.

За інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки загинули четверо людей, ще 16 дістали поранення, серед них – троє дітей.

В ДСНС повідомили, що внаслідок російських ударів були пошкодження будівель в п'яти районах та місті Біла Церква:

Обухівський район, с. Долина – пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини;

Фастівський район, с. Мархалівка – 1 загиблий, 8 постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках;

Бучанський район, смт Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку;

Білоцерківський район, с. Чмирівка – 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки;

Біла Церква – уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих);

Броварський район – пожежі у 2 складських будівлях.

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