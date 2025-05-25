Практика судів
  1. В Україні

Нічна атака на Київську область: 4 людини загинули, кількість постраждалих зросла до 16, фото і відео

08:14, 25 травня 2025
Внаслідок російських ударів були пошкодження будівель в п'яти районах та місті Біла Церква.
Нічна атака на Київську область: 4 людини загинули, кількість постраждалих зросла до 16, фото і відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській області внаслідок масованої повітряної атаки Росії у ніч на 25 травня загинули четверо людей, ще 16 дістали поранення, серед них – троє дітей. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах області.

Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Він зазначив, що загиблих виявили в Обухівському та в Бучанському районах.

У Білоцерківському районі чоловік 1966 року народження отримав осколкові поранення обличчя. Йому надали медичну допомогу на місці. Крім того, у цьому ж районі травмовано ще п’ятеро людей, серед них – двоє дітей.

У Фастівському районі постраждали дві жінки, ще двоє осіб – у Бучанському районі.

Пошкодження інфраструктури та житлових об’єктів зафіксовано у Броварському, Білоцерківському, Бучанському та Обухівському районах. На місцях працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи та медики.

За інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки загинули четверо людей, ще 16 дістали поранення, серед них – троє дітей.

В ДСНС повідомили, що внаслідок російських ударів були пошкодження будівель в п'яти районах та місті Біла Церква:

  • Обухівський район, с. Долина – пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини;
  • Фастівський район, с. Мархалівка – 1 загиблий, 8 постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках;
  • Бучанський район, смт Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку;
  • Білоцерківський район, с. Чмирівка – 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки;
  • Біла Церква – уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих);
  • Броварський район – пожежі у 2 складських будівлях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

Київська область обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Ви квартирант та людина зі Сходу» – в суді посварилися судді зі східної та західної областей України

Хто з суддів говорить правду, а хто – ні, зрозуміти поки що складно.

Чи потрібні у судах полковники і генерали, та чи будуть такі судді незалежними — Пленум Верховного Суду обговорив законопроекти про повернення військових судів

Присвоєння суддям військових звань, проходження ними військової служби і відповідне підпорядкування командирам, ієрархія – які питання виникли під час Пленуму Верховного Суду, який обговорював законопроекти про повернення системи військових судів.

Денис Маслов заявив, що вже незабаром має бути забезпечений достойний рівень оплати праці суддів та працівників апаратів судів

Маслов вказав, що конкурентний рівень суддівської винагороди та зарплати для апарату судів передбачає Дорожня карта з питань верховенства права для переговорів з ЄС, однак поки не підписано ані закон щодо реформи оплати праці держслужбовців, ані про доплати суддям.

Вища рада правосуддя хоче відновити конкурс на посаду голови ДСА, але є нюанс

Проекти іноземної допомоги мають свою думку про те, як повинен відбуватися добір голови ДСА – хочуть тестування на когнітивні здібності.

Cтарі тлумачення Конституційного Суду щодо неможливості суміщення посади депутата з посадою міністра вже неактуальні – Віталій Безгін

Співавтор законопроекту про суміщення посади народного депутата з посадою міністра в уряді Віталій Безігн вважає, що «старі тлумачення Конституційного Суду не є актуальними».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області