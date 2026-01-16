  1. Публікації
БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

14:00, 16 січня 2026
Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.
У Верховній Раді пропонують внести зміни до статті 43 Закону України "Про електронні комунікації" щодо вдосконалення правових засад протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, йдеться про законопроєкт №14369.

Проєктом закону пропонується включити Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру та виключити із вказаного переліку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері єдиної державної податкової та митної політики (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією).

У пояснювальній записці зазначається, що Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Водночас, БЕБ відповідно до покладених на нього завдань здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у межах передбаченої законом підслідності. Водночас до частини першої статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» органом державного регулювання у смугах радіочастот спеціального користування та щодо спеціальних користувачів радіочастотного спектра є Генеральний штаб Збройних Сил України.

Автори законопроєкту наголошують, що включення Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру забезпечить належний рівень конспірації роботи підрозділів Бюро економічної безпеки України, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування, і дасть змогу відповідним підрозділам БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

