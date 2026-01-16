  1. Публикации
  2. / Законодательство

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

14:00, 16 января 2026
Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.
В Верховной Раде предлагают внести изменения в статью 43 Закона Украины «Об электронных коммуникациях» с целью усовершенствования правовых основ противодействия правонарушениям, которые угрожают функционированию экономики государства. Речь идет о законопроекте №14369.

Проект закона предполагает включить Бюро экономической безопасности Украины в перечень специальных пользователей радиочастотного спектра и исключив из указанного перечня центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере единой государственной налоговой и таможенной политики (в части применения радиоэлектронных средств налоговой милицией).

В пояснительной записке отмечается, что Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, угрожающим функционированию экономики государства.

В то же время БЕБ в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование в пределах, предусмотренных законом. При этом к части первой статьи 43 Закона Украины «Об электронных коммуникациях» органом государственного регулирования в полосах радиочастот специального пользования и по отношению к специальным пользователям радиочастотного спектра является Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Авторы законопроекта подчеркивают, что включение Бюро экономической безопасности Украины в перечень специальных пользователей радиочастотного спектра обеспечит надлежащий уровень конспирации работы подразделений Бюро экономической безопасности Украины, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование, и позволит соответствующим подразделениям БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

