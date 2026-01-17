Від чого залежить грошове забезпечення військовослужбовців – умови та розміри виплат

Військові отримують не зарплату, а гарантовані державою виплати – наголосили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пояснив порядок і складові грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У ТЦК зазначили, що військові отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, яке є гарантованими державою виплатами.

Розмір грошового забезпечення залежить від:

посади;

військового звання;

вислуги років;

умов проходження служби.

До основних щомісячних виплат належать посадовий оклад, оклад за військовим званням, а також надбавка за вислугу років, яка становить від 5% до 50%.

Крім цього, військовослужбовцям нараховуються додаткові щомісячні виплати:

надбавка за особливості проходження служби у розмірі не менше 65%;

надбавка за роботу з державною таємницею;

надбавка за кваліфікацію або класність;

премія, розмір якої залежить від результатів служби та дотримання дисципліни.

На період дії воєнного стану передбачені окремі винагороди за участь у бойових діях. Зокрема, 100 тисяч гривень виплачуються за безпосередню участь у бойових діях пропорційно кількості днів. Керівний склад, який здійснює управління підрозділами, отримує 50 тисяч гривень. За виконання бойових або спеціальних завдань у районах бойових дій передбачено 30 тисяч гривень. Також встановлена одноразова виплата у розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання завдань на передових позиціях або на території противника.

Окремо передбачені одноразові та соціальні виплати. При укладанні першого контракту військовослужбовцям виплачується грошова допомога:

для рядового складу — 26 624 гривні;

для сержантського складу — 29 952 гривні;

для офіцерського складу — 33 280 гривень.

Також один раз на рік надаються оздоровчі виплати у розмірі місячного грошового забезпечення. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може бути надана за рапортом військовослужбовця.

«Грошове забезпечення захисників України — це не пільга. Це відповідальність держави перед тими, хто боронить її незалежність», – резюмували у Полтавському обласному ТЦК та СП.

