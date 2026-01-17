  1. В Украине

От чего зависит денежное обеспечение военнослужащих – условия и размеры выплат

12:23, 17 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военные получают не зарплату, а гарантированные государством выплаты – подчеркнули в Полтавском областном ТЦК и СП.
От чего зависит денежное обеспечение военнослужащих – условия и размеры выплат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки объяснил порядок и составляющие денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины. В ТЦК отметили, что военные получают не заработную плату, а денежное обеспечение, которое является гарантированными государством выплатами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Размер денежного обеспечения зависит от:

  • должности;
  • воинского звания;
  • выслуги лет;
  • условий прохождения службы.

К основным ежемесячным выплатам относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию, а также надбавка за выслугу лет, которая составляет от 5% до 50%.

Кроме этого, военнослужащим начисляются дополнительные ежемесячные выплаты:

  • надбавка за особенности прохождения службы в размере не менее 65%;
  • надбавка за работу с государственной тайной;
  • надбавка за квалификацию или классность;
  • премия, размер которой зависит от результатов службы и соблюдения дисциплины.

На период действия военного положения предусмотрены отдельные вознаграждения за участие в боевых действиях. В частности, 100 тысяч гривен выплачиваются за непосредственное участие в боевых действиях пропорционально количеству дней. Руководящий состав, осуществляющий управление подразделениями, получает 50 тысяч гривен. За выполнение боевых или специальных задач в районах боевых действий предусмотрено 30 тысяч гривен. Также установлена единовременная выплата в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения задач на передовых позициях или на территории противника.

Отдельно предусмотрены единовременные и социальные выплаты. При заключении первого контракта военнослужащим выплачивается денежная помощь:

для рядового состава — 26 624 гривны;

для сержантского состава — 29 952 гривны;

для офицерского состава — 33 280 гривен.

Также один раз в год предоставляются оздоровительные выплаты в размере месячного денежного обеспечения. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов может быть предоставлена по рапорту военнослужащего.

«Денежное обеспечение защитников Украины — это не льгота. Это ответственность государства перед теми, кто защищает его независимость», — резюмировали в Полтавском областном ТЦК и СП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные ТЦК выплаты военным денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]