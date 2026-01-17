От чего зависит денежное обеспечение военнослужащих – условия и размеры выплат

Военные получают не зарплату, а гарантированные государством выплаты – подчеркнули в Полтавском областном ТЦК и СП.

Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки объяснил порядок и составляющие денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины. В ТЦК отметили, что военные получают не заработную плату, а денежное обеспечение, которое является гарантированными государством выплатами.

Размер денежного обеспечения зависит от:

должности;

воинского звания;

выслуги лет;

условий прохождения службы.

К основным ежемесячным выплатам относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию, а также надбавка за выслугу лет, которая составляет от 5% до 50%.

Кроме этого, военнослужащим начисляются дополнительные ежемесячные выплаты:

надбавка за особенности прохождения службы в размере не менее 65%;

надбавка за работу с государственной тайной;

надбавка за квалификацию или классность;

премия, размер которой зависит от результатов службы и соблюдения дисциплины.

На период действия военного положения предусмотрены отдельные вознаграждения за участие в боевых действиях. В частности, 100 тысяч гривен выплачиваются за непосредственное участие в боевых действиях пропорционально количеству дней. Руководящий состав, осуществляющий управление подразделениями, получает 50 тысяч гривен. За выполнение боевых или специальных задач в районах боевых действий предусмотрено 30 тысяч гривен. Также установлена единовременная выплата в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения задач на передовых позициях или на территории противника.

Отдельно предусмотрены единовременные и социальные выплаты. При заключении первого контракта военнослужащим выплачивается денежная помощь:

для рядового состава — 26 624 гривны;

для сержантского состава — 29 952 гривны;

для офицерского состава — 33 280 гривен.

Также один раз в год предоставляются оздоровительные выплаты в размере месячного денежного обеспечения. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов может быть предоставлена по рапорту военнослужащего.

«Денежное обеспечение защитников Украины — это не льгота. Это ответственность государства перед теми, кто защищает его независимость», — резюмировали в Полтавском областном ТЦК и СП.

