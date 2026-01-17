Федорову доручено взяти на контроль ситуацію з ТЦК – Свириденко

Міністр оборони має підвищити мотивацію військових та виправити недоліки ТЦК.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила, що міністру оборони Михайлу Федорову поставлено завдання підвищити мотивацію військовослужбовців та зменшити негативні наслідки роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

«Перед Федоровим як міністром оборони одне із завдань стоїть — підвищення мотивації військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів. Він взяв це в роботу», — зазначила прем’єрка.

Щодо роботи ТЦК та СП Свириденко додала, що негативний ефект на призов відчутний, і уряд активно працює над його мінімізацією. «Але це не таке просте завдання в умовах повномасштабного вторгнення», — підкреслила вона.

