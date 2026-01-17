  1. В Україні

Федорову доручено взяти на контроль ситуацію з ТЦК – Свириденко

12:05, 17 січня 2026
Міністр оборони має підвищити мотивацію військових та виправити недоліки ТЦК.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила, що міністру оборони Михайлу Федорову поставлено завдання підвищити мотивацію військовослужбовців та зменшити негативні наслідки роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

«Перед Федоровим як міністром оборони одне із завдань стоїть — підвищення мотивації військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів. Він взяв це в роботу», — зазначила прем’єрка.

Щодо роботи ТЦК та СП Свириденко додала, що негативний ефект на призов відчутний, і уряд активно працює над його мінімізацією. «Але це не таке просте завдання в умовах повномасштабного вторгнення», — підкреслила вона.

військові ТЦК Міноборони Михайло Федоров Юлія Свириденко

