Федорову поручено взять под контроль ситуацию с ТЦК – Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила, что министру обороны Михаилу Федорову поставлена задача повысить мотивацию военнослужащих и уменьшить негативные последствия работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

«Перед Федоровым как министром обороны стоит одна из задач — повышение мотивации военных путем введения контрактной службы и других инструментов. Он взял это в работу», — отметила премьер.

Относительно работы ТЦК и СП Свириденко добавила, что негативный эффект на призыв ощутим, и правительство активно работает над его минимизацией. «Но это не такая простая задача в условиях полномасштабного вторжения», — подчеркнула она.

