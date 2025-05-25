Ночная атака на Киевскую область: 4 человека погибли, количество пострадавших выросло до 16, фото и видео

В результате российских ударов были повреждены здания в пяти районах и городе Белая Церковь.

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В Киевской области в результате массированной воздушной атаки России в ночь на 25 мая погибли четверо человек, ещё 16 получили ранения, среди них — трое детей. Разрушения зафиксированы в четырёх районах области.

Об этом заявил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Он отметил, что погибших обнаружили в Обуховском и Бучанском районах.

В Белоцерковском районе мужчина 1966 года рождения получил осколочные ранения лица. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Кроме того, в этом же районе пострадали ещё пятеро человек, среди них — двое детей.

В Фастовском районе пострадали две женщины, ещё двое человек — в Бучанском районе.

Повреждения инфраструктуры и жилых объектов зафиксированы в Броварском, Белоцерковском, Бучанском и Обуховском районах. На местах работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы и медики.

По информации ГСЧС, в результате российской атаки погибли четверо человек, ещё 16 получили ранения, среди них — трое детей.

В ГСЧС сообщили, что в результате российских ударов были повреждения зданий в пяти районах и городе Белая Церковь:

Обуховский район, с. Долина – пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека;

Фастовский район, с. Мархаловка – 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожары еще в 2 домах;

Бучанский район, пгт Макаров – 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома;

Белоцерковский район, с. Чмировка – 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома;

Белая Церковь – обломками БпЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех (без пострадавших);

Броварской район – пожары в 2 складских зданиях.

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