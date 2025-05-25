Нічна атака на Київську область: 4 людини загинули, кількість постраждалих зросла до 16, фото і відео

У Київській області внаслідок масованої повітряної атаки Росії у ніч на 25 травня загинули четверо людей, ще 16 дістали поранення, серед них – троє дітей. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах області.
Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Він зазначив, що загиблих виявили в Обухівському та в Бучанському районах.
У Білоцерківському районі чоловік 1966 року народження отримав осколкові поранення обличчя. Йому надали медичну допомогу на місці. Крім того, у цьому ж районі травмовано ще п’ятеро людей, серед них – двоє дітей.
У Фастівському районі постраждали дві жінки, ще двоє осіб – у Бучанському районі.
Пошкодження інфраструктури та житлових об’єктів зафіксовано у Броварському, Білоцерківському, Бучанському та Обухівському районах. На місцях працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи та медики.
За інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки загинули четверо людей, ще 16 дістали поранення, серед них – троє дітей.
В ДСНС повідомили, що внаслідок російських ударів були пошкодження будівель в п'яти районах та місті Біла Церква:
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