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Європа розглядає варіант купівлі американської зброї для України, — Bloomberg

09:04, 25 травня 2025
Пропозиція полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну.
Європа розглядає варіант купівлі американської зброї для України, — Bloomberg
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У Європі розглядають варіант купівлі американської зброї для постачання її Україні, якщо США відмовляться від подальшої допомоги. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Видання вказує, що Європа не має ані запасів зброї, ані потужностей для її виробництва в достатньому обсязі, щоб забезпечити Україну. Водночас стає зрозуміло, що Штати більше не постачатимуть Україні зброю й відкинули заклики Європи посилити санкції проти РФ, щоб змусити її погодитися на негайне припинення вогню.

За словами джерел, пропозиція полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну.

«Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться відправляти американську зброю в Україну, то це зробить Європа.

Це допомогло б Україні стримати наступ Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, змусивши його серйозно поставитися до припинення вогню. І якщо європейці зможуть переконати Трампа продовжувати надавати розвідувальні дані Україні, президент Володимир Зеленський, можливо, зможе протриматися», — йдеться у матеріалі.

Співрозмовники заявили, що очікують від США продовження обміну розвідувальною інформацією з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей.

Короткочасне припинення цієї співпраці створило оперативні проблеми для Києва, але також викликало ширші побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з подібним ставленням у майбутньому.

«Експерти кажуть, що поставки зброї Україні, схвалені і профінансовані колишнім президентом Джо Байденом, можуть закінчитися цього літа, і що Європа буде намагатися виробити достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину. Путін спробує скористатися цією динамікою, вважають експерти», - вказує видання.

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США зброя Європа Україна війна військова допомога

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