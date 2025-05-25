Европа рассматривает вариант покупки американского оружия для Украины, — Bloomberg

Предложение состоит в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину.

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В Европе рассматривают вариант покупки американского оружия для поставок его Украине, если США откажутся от дальнейшей помощи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание указывает, что у Европы нет ни запасов оружия, ни мощностей для его производства в достаточном объеме, чтобы обеспечить Украину. При этом становится ясно, что Штаты больше не будут поставлять Украине оружие и отклонили призывы Европы усилить санкции против РФ, чтобы заставить ее согласиться на немедленное прекращение огня.

По словам источников, предложение заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину.

«Идея в том, что если Трамп откажется отправлять американское оружие в Украину, то это сделает Европа.

Это помогло бы Украине сдержать наступление России и могло бы оказать новое давление на Путина, заставив его серьезно отнестись к прекращению огня. И если европейцы смогут убедить Трампа продолжать предоставлять Украине разведывательные данные, президент Владимир Зеленский, возможно, сможет продержаться», — говорится в материале.

Собеседники заявили, что ожидают от США продолжения обмена разведывательной информацией с Украиной, чтобы помочь в определении целей.

Краткосрочное прекращение такого сотрудничества создало оперативные проблемы для Киева, но также вызвало более широкие опасения среди союзников США, что они могут столкнуться с аналогичным отношением в будущем.

«Эксперты говорят, что поставки оружия Украине, одобренные и профинансированные бывшим президентом Джо Байденом, могут закончиться этим летом, и что Европа будет пытаться произвести достаточно оружия, чтобы восполнить этот пробел. Путин попытается воспользоваться этой динамикой, считают эксперты», — указывает издание.

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