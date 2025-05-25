На Житомирщине погибли три ребенка из-за вражеской атаки, фото последствий

Погибшим детям было 8, 12 и 17 лет.

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В ночь на 25 мая Россия массированно обстреляла украинские города. Под удар врага попала и Житомирская область.

Три ребенка погибли в Житомирской области из-за вражеской атаки, еще 12 человек пострадали. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Житомирщина: в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка, 12 пострадавших. Детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного из них деблокировали спасатели. Пострадали 10 человек, 8 спасены ГСЧС, все госпитализированы», — говорится в сообщении ГСЧС.

Также разрушены и повреждены частные дома.

В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажный дом, частные дома и хозяйственные постройки.

На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь.

Было привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники.

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