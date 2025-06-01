Огнестрельное оружие, боеприпасы, ножи, баллончики — что пытались пронести на «Книжный Арсенал», фото

Во время фестиваля УГО изъяло более 200 опасных предметов, в том числе оружие, боеприпасы, газовые баллончики и колюче-режущие орудия.

Фото: president.gov.ua

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Во время фестиваля «Книжный Арсенал», который проходит с 29 мая по 1 июня в Киеве, сотрудники Управления государственной охраны изъяли одну единицу огнестрельного оружия, 12 боеприпасов, 74 газовых баллончика и 127 режущих и колюще-режущих предметов. Об этом сообщили в УГО Украины.

Там пояснили, что охранные мероприятия во время массовых событий включают создание режимной территории с проверкой личных вещей и документов посетителей, а также конфискацией запрещенных предметов.

«Чем масштабнее мероприятие — тем выше риски для безопасности государственных деятелей, которую мы обязаны обеспечить», — отметили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что одним из ключевых элементов таких мероприятий являются режимные ограничения. Среди них:

контроль доступа людей и транспорта;

проверка документов и вещей;

изъятие запрещенных предметов — оружия, взрывоопасных веществ, лазерных устройств и т.д.

«К примеру, только на нынешнем фестивале "Книжный Арсенал" было изъято: огнестрельное оружие — 1 ед., режущие и колюще-режущие предметы — 127 ед., газовые баллончики — 74 ед., боеприпасы — 12 ед. Все эти предметы представляют опасность не только для должностных лиц, но и для всех, кто находится рядом», — подчеркнули в УГО.

Как известно, фестиваль уже посетили Президент Владимир Зеленский с супругой и премьер Денис Шмыгаль.

Фото: Управление государственной охраны

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