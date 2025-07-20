Налоговая объяснила, как облагают налогом переводы между женщиной и мужчиной, состоящими в гражданском браке

Поскольку гражданский брак не создает прав и обязанностей супругов, денежные переводы между такими лицами считаются налогооблагаемым доходом.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Винницкой области разъяснило, подлежат ли налогообложению НДФЛ и военным сбором денежные переводы между женщиной и мужчиной, состоящими в гражданском браке.

Согласно ст. 3 Семейного кодекса Украины от 10 января 2002 года № 2947-III, семья создается на основании брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и не противоречащих моральным основам общества.

В ст. 21 СКУ указано, что браком является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. Совместное проживание женщины и мужчины одной семьей без брака не является основанием для возникновения у них прав и обязанностей супругов.

Также в соответствии со ст. 27 СКУ государственная регистрация брака установлена для обеспечения стабильности отношений между женщиной и мужчиной, охраны прав и интересов супругов, их детей, а также в интересах государства и общества.

Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются Налоговым кодексом Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI.

Налогообложение доходов физических лиц регулируется разд. IV НКУ, согласно п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 которого плательщиком налога является физическое лицо – резидент, получающий доходы из источника их происхождения в Украине.

Согласно п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 НКУ объектом налогообложения резидента является общий месячный (годовой) облагаемый доход.

Статьей 165 НКУ установлен исключительный перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) облагаемого дохода плательщика налога.

Кроме того, в п.п. 1.7 п. 16 прим. 1 подраздела 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, которые согласно разд. IV НКУ и подразделу 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ не включаются в общий облагаемый доход физических лиц (не подлежат налогообложению, облагаются по нулевой ставке), кроме доходов, указанных в п.п. 165.1.36 п. 165.1 ст. 165, пп. 3 и 4 п. 170.13 прим. 1 ст. 170 НКУ и п. 14 подраздела 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Перечень доходов, включаемых в общий месячный (годовой) облагаемый доход плательщика налога, определен п. 164.2 ст. 164 НКУ, в частности другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ.

Также этот доход является объектом налогообложения военным сбором.

Плательщиками военного сбора являются лица, определенные в п. 162.1 ст. 162 НКУ.

Объектом налогообложения военным сбором для плательщиков, указанных в п.п. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 подраздела 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, являются доходы, определенные ст. 163 НКУ.

Ставка военного сбора составляет, в частности для плательщиков, указанных в п.п. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 подраздела 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, – 5% от объекта налогообложения, определенного в п.п. 1 п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 подраздела 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, кроме доходов, облагаемых по ставке, определенной в п.п. 4 п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 подраздела 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Начисление, удержание и уплата (перечисление) налога на доходы физических лиц и военного сбора в бюджет осуществляется в порядке, установленном в ст. 168 НКУ и п.п. 1.4 п. 16 прим. 1 подраздела 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Согласно п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 НКУ, плательщик налога, получивший доходы от лица, не являющегося налоговым агентом, и иностранные доходы, обязан включить сумму таких доходов в общий годовой облагаемый доход и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по итогам отчетного налогового года, а также уплатить налог (военный сбор) с таких доходов.

Лицом, не являющимся налоговым агентом, считается нерезидент или физическое лицо, не имеющее статуса субъекта предпринимательской деятельности либо не зарегистрированное в контролирующих органах как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность.

Следовательно, поскольку у мужчины и женщины, проживающих одной семьей без регистрации брака, не возникает прав и обязанностей супругов, то денежные переводы между таким мужчиной и женщиной в понимании НКУ следует рассматривать как прочий доход, который включается в общий месячный (годовой) облагаемый доход плательщика налогов и облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

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