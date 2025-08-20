Фейковые видео от имени Euronews: в сети распространяют манипуляции о «выходе Румынии из НАТО»

В сети распространяют фейковые видео под брендом Euronews, в которых якобы должностные лица Румынии призывают к выходу из НАТО и союзу с Москвой.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о распространении в сети поддельных видео, стилизованных под сюжеты телеканала Euronews. В них якобы румынские высокопоставленные чиновники призывают к выходу из НАТО и «союзу с Москвой».

В фальшивых роликах использовали вырванные из контекста заявления главы президентской канцелярии Кристиана Дякнеску, добавив символику РФ и СССР. На самом деле Дякнеску говорил о попытках Москвы вернуть НАТО к границам 1997 года и установить контроль над Восточной Европой.

МИД Румынии уже опроверг эти сообщения, назвав их «типичным приемом кремлевской пропаганды».

В ЦПД подчеркнули, что подобные фейки являются частью масштабной кампании дезинформации, которую РФ активно использует после начала полномасштабного вторжения в Украину.

