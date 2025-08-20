Практика судів
Фейкові відео від імені Euronews: у мережі поширюють маніпуляції про «вихід Румунії з НАТО»

14:54, 20 серпня 2025
У мережі поширюють фейкові відео під брендом Euronews, у яких нібито посадовці Румунії закликають до виходу з НАТО та союзу з Москвою.
Фейкові відео від імені Euronews: у мережі поширюють маніпуляції про «вихід Румунії з НАТО»
Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про поширення у мережі підроблених відео, стилізованих під сюжети телеканалу Euronews. У них нібито румунські високопосадовці закликають до виходу з НАТО та «союзу з Москвою».

У фальшивих роликах використали вирвані з контексту заяви голови президентської канцелярії Крістіана Дяконеску, додавши символіку РФ та СРСР. Насправді ж Дяконеску говорив про спроби Москви повернути НАТО до кордонів 1997 року та встановити контроль над Східною Європою.

МЗС Румунії вже спростувало ці повідомлення, назвавши їх «типовим прийомом кремлівської пропаганди».

У ЦПД наголосили, що подібні фейки є частиною масштабної кампанії дезінформації, яку РФ активно використовує після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

