Правительство обновило правила формирования индивидуальных программ реабилитации для людей с инвалидностью

Документ предусматривает создание персонализированных планов поддержки, внедрение электронного формата и интеграцию данных в госсистемы.

Кабинет Министров Украины утвердил новое Положение об индивидуальной программе реабилитации (ИПР) для лиц с инвалидностью. Документ предусматривает создание персонализированных планов поддержки, которые формируются с учетом реальных потребностей человека, а не только формальных требований.

ИПР охватывает разные сферы — медицинскую, социальную, образовательную, профессиональную и спортивную. План составляется на основе оценки повседневного функционирования, которую осуществляют экспертные команды. Для детей отдельно определена процедура с привлечением врачей, педагогов, социальных работников и специалистов инклюзивных центров.

С 18 лет ИПР внедряется в электронном формате — данные хранятся в системе оценки и доступны в кабинете пользователя на Социальном портале. Информация также интегрируется в Единую информационную систему социальной сферы, а для ветеранов — в специальный реестр.

Ранее выданные программы остаются действующими до момента проведения новых оценок в соответствующих сферах. Срок действия ИПР соответствует периоду установления инвалидности.

В правительстве подчеркнули, что новая модель обеспечивает плавный переход к современной системе поддержки без риска прерывания помощи.

