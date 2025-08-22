Уряд оновив правила формування індивідуальних програм реабілітації для людей з інвалідністю

Документ передбачає створення персоналізованих планів підтримки, впровадження електронного формату та інтеграцію даних до держсистем.

Кабінет Міністрів України затвердив нове Положення про індивідуальну програму реабілітації (ІПР) для осіб з інвалідністю. Документ передбачає створення персоналізованих планів підтримки, які формуються з урахуванням реальних потреб людини, а не лише формальних вимог.

ІПР охоплює різні сфери — медичну, соціальну, освітню, професійну та спортивну. План складається на основі оцінки повсякденного функціонування, яку здійснюють експертні команди. Для дітей окремо визначено процедуру із залученням лікарів, педагогів, соціальних працівників та фахівців інклюзивних центрів.

З 18 років ІПР впроваджується в електронному форматі — дані зберігаються в системі оцінювання та доступні у кабінеті користувача на Соціальному порталі. Інформація також інтегрується до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, а для ветеранів — до спеціального реєстру.

Раніше видані програми залишаються чинними до моменту проведення нових оцінок у відповідних сферах. Термін дії ІПР відповідає періоду встановлення інвалідності.

В уряді наголосили, що нова модель забезпечує плавний перехід до сучасної системи підтримки без ризику переривання допомоги.

