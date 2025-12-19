Зимові канікули у школах Києва: коли розпочнуться і скільки триватимуть
18:29, 19 грудня 2025
Школярі Києва підуть на канікули з 25 грудня.
Фото: НУШ
Зимові канікули для столичних школярів розпочнуться 25 грудня та триватимуть до 11 січня включно. Про це повідомили у КМДА.
Там вказали, що зимові канікули відбудуться у визначені раніше терміни.
У КМДА вказують, що в період канікул, за потреби, батьки зможуть приводити дітей до школи у першій половині дня. Для учнів у закладах освіти організують позакласну роботу, а також заняття у знаннєвих гуртках.
Заклади дошкільної освіти та позашкільні установи столиці під час зимових канікул продовжать роботу у звичному форматі.
