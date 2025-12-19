  1. В Украине

Зимние каникулы в школах Киева: когда начнутся и сколько продлятся

18:29, 19 декабря 2025
Школьники Киева уйдут на каникулы с 25 декабря.
Фото: НУШ
Зимние каникулы для столичных школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 11 января включительно. Об этом сообщили в КГГА.

Там указали, что зимние каникулы пройдут в ранее определенные сроки.

В КГГА отмечают, что в период каникул, при необходимости, родители смогут приводить детей в школу в первой половине дня. Для учащихся в учебных заведениях организуют внеурочную работу, а также занятия в познавательных кружках.

Дошкольные учебные заведения и внешкольные учреждения столицы во время зимних каникул продолжат работу в привычном формате.

дети Киев КГГА Украина школа каникулы

