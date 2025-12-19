  1. В Україні

У Києві демонтують пам’ятники Булгакову, Ахматовій і меморіальну дошку Чайковському

18:38, 19 грудня 2025
Рішення Київради також передбачає вилучення забороненої або ідеологічно маркованої символіки з об’єктів, які мають архітектурну, історичну чи містобудівну цінність, з їх збереженням.
Фото: bzh.life
Депутати Київради на пленарному засіданні 18 грудня підтримали рішення щодо усунення з публічного простору столиці пам’ятників Михайлу Глінці, Анні Ахматовій та Михайлу Булгакову, а також символічного знаку «Київ — місто-герой» із зображенням п’ятикутної зірки. Про це повідомила КМДА.

Крім цього, демонтують пам'ятник Дмитру Мануїльському, пам’ятний камінь на честь 100-річчя Леніна, меморіальну дошку Петру Чайковському, меморіальну дошку з написом «У цьому будинку в період німецько-фашистської окупації (1941–1943 рр.) провадив роботу підпільний Шевченківський райком КП(б)У м. Києва».

Також рішення Київради передбачає вилучення забороненої або ідеологічно маркованої символіки з об’єктів, які мають архітектурну, історичну чи містобудівну цінність, з їх збереженням. Зокрема, йдеться про:

ринок «Житній» (декоративне зовнішнє оздоблення фасаду, вул. Верхній Вал, 16, Подільський район) – зберегти декоративне оздоблення фасаду з вилученням елементів із написами «Балтийское море», «Ленинград», «Нева» та цитати «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов»;

об’єкт на в’їзді до Києва (Столичне шосе / Старообухівська траса, Голосіївський район) – зберегти об’єкт із вилученням забороненої символіки;

будинок на вул. Івана Драча, 3 (Голосіївський район) – зберегти об’єкт із вилученням окремих ідеологічних елементів;

знак межі Києва (геодезичний знак) (Велика Кільцева дорога, біля зупинки «вул. Жмеринська», Святошинський район) – зберегти знак із вилученням герба срср як забороненої символіки відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки»;

будинок на вул. Архітектора Городецького, 9 (Печерський район) – зберегти елементи оздоблення фасаду з вилученням напису «МУП СССР», що підпадає під обмеження чинного законодавства;

пам’ятний знак «Нульовий кілометр» / Глобус (Майдан Незалежності) – з огляду на значний ступінь зношеності здійснити капітальний ремонт із вилученням назв російських міст і приведенням об’єкта у відповідність до актуальних назв українських міст;

меморіальна дошка Віктору Васнецову (вул. Володимирська, 28, Шевченківський район) – зберегти дошку з проведенням реставрації та вилученням слова «російський». У разі проведення ремонтно-реставраційних робіт на будинку рекомендовано розглянути можливість перенесення дошки на будинок за адресою вул. Володимирська, 32, де фактично мешкав Віктор Васнецов;

Пам’ятник воїнам-визволителям (вул. Шовковична, 39/1, Свято-Михайлівська лікарня, Печерський район) – вилучити елементи радянського ідеологічного маркування, а саме:

викласти текст українською мовою;

замінити дати «1941–1945» на «1939–1945»;

замінити формулювання «Велика Вітчизняна війна» на «Друга світова війна».

Київ КМДА

