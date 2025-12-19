В Киеве демонтируют памятники Булгакову, Ахматовой и мемориальную доску Чайковскому

Решение Киевсовета также предусматривает изъятие запрещенной или идеологически маркированной символики с объектов, имеющих архитектурную, историческую или градостроительную ценность, с их сохранением.

Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании 18 декабря поддержали решение об устранении из публичного пространства столицы памятников Михаилу Глинке, Анне Ахматовой и Михаилу Булгакову, а также символического знака «Киев — город-герой» с изображением пятиконечной звезды. Об этом сообщила КГГА.

Кроме того, будут демонтированы памятник Дмитрию Мануильскому, памятный камень в честь 100-летия Ленина, мемориальная доска Петру Чайковскому, мемориальная доска с надписью: «В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941–1943 гг.) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У г. Киева».

Также решение Киевсовета предусматривает изъятие запрещенной или идеологически маркированной символики с объектов, имеющих архитектурную, историческую или градостроительную ценность, с их сохранением. В частности, речь идет о:

— рынке «Житний» (декоративное внешнее оформление фасада, ул. Верхний Вал, 16, Подольский район) — сохранить декоративное оформление фасада с изъятием элементов с надписями «Балтийское море», «Ленинград», «Нева» и цитаты «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов»;

— объекте на въезде в Киев (Столичное шоссе / Старообуховская трасса, Голосеевский район) — сохранить объект с изъятием запрещенной символики;

— доме по ул. Ивана Драча, 3 (Голосеевский район) — сохранить объект с изъятием отдельных идеологических элементов;

— знаке границы Киева (геодезический знак) (Большая Кольцевая дорога, возле остановки «ул. Жмеринская», Святошинский район) — сохранить знак с изъятием герба СССР как запрещенной символики в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики»;

— доме по ул. Архитектора Городецкого, 9 (Печерский район) — сохранить элементы оформления фасада с изъятием надписи «МУП СССР», подпадающей под ограничения действующего законодательства;

— памятном знаке «Нулевой километр» / Глобус (Майдан Незалежности) — в связи со значительной степенью износа провести капитальный ремонт с изъятием названий российских городов и приведением объекта в соответствие с актуальными названиями украинских городов;

— мемориальной доске Виктору Васнецову (ул. Владимирская, 28, Шевченковский район) — сохранить доску с проведением реставрации и изъятием слова «российский». В случае проведения ремонтно-реставрационных работ на доме рекомендовано рассмотреть возможность переноса доски на дом по адресу ул. Владимирская, 32, где фактически проживал Виктор Васнецов;

— памятнике воинам-освободителям (ул. Шелковичная, 39/1, Свято-Михайловская больница, Печерский район) — изъять элементы советского идеологического маркирования, а именно:

изложить текст на украинском языке;

заменить даты «1941–1945» на «1939–1945»;

заменить формулировку «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая война».

