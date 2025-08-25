Могут ли забрать квартиру за долги мужа или жены – объяснение

Минюст объяснил, когда совместное имущество супругов могут забрать.

Министерство юстиции Украины объяснило, что имущество, приобретенное в браке, может стать объектом наложения взыскания. Законодательство определяет основания, когда это возможно, и в то же время оставляет пространство для судебного толкования. В материале рассмотрим, как закон и практика разграничивают ответственность супругов, и в каких случаях совместное имущество могут потерять оба.

Понятие и правовой режим общей совместной собственности супругов

Вопрос общей совместной собственности супругов урегулирован положениями Семейного кодекса Украины (далее – СК) и Гражданского кодекса Украины (далее – ГК).

В соответствии со статьей 60 СК имущество, приобретенное супругами во время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода). Считается, что каждая вещь, приобретенная в браке, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов.

Частью третьей статьи 368 ГК определено, что имущество, приобретенное супругами во время брака, является их общей совместной собственностью, если иное не установлено договором или законом. Так, статьей 64 СК предусмотрено, что жена и муж имеют право на заключение между собой всех договоров, которые не запрещены законом, как в отношении имущества, являющегося их личной частной собственностью, так и в отношении имущества, являющегося объектом права общей совместной собственности супругов. В свою очередь, статьей 57 СК установлено, что, в частности, не может быть общей совместной собственностью имущество, приобретенное на основании договора дарения, в порядке наследования или приобретенное за средства, принадлежавшие одному из них лично. Такое имущество является личной частной собственностью жены и мужа.

Жена и муж имеют равные права на владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено соглашением между ними (статья 63 СК).

Они распоряжаются имуществом, являющимся объектом права общей совместной собственности супругов, по взаимному согласию.

Заключение договоров одним из супругов

При заключении договоров одним из супругов считается, что он действует с согласия другого супруга. Жена, муж имеет право обратиться в суд с иском о признании договора недействительным как заключенного другим из супругов без ее, его согласия, если этот договор выходит за пределы мелкого бытового.

Для заключения одним из супругов договоров, требующих нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации, а также договоров в отношении ценного имущества, согласие другого супруга должно быть представлено в письменной форме. Согласие на заключение договора, требующего нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации, должно быть нотариально удостоверено.

Договор, заключенный одним из супругов в интересах семьи, создает обязанности для другого супруга, если имущество, полученное по договору, использовано в интересах семьи (статья 65 СК).

Основания для наложения взыскания на имущество супругов

В соответствии с частью второй статьи 73 СК взыскание может быть наложено на имущество, являющееся общей совместной собственностью супругов, если судом установлено, что договор был заключен одним из супругов в интересах семьи и то, что было получено по договору, использовано на ее нужды.

В соответствии со статьей 48 Закона Украины «Об исполнительном производстве» обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, перечисляемые на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, счет частного исполнителя).

В постановлении от 13 декабря 2023 года по делу №489/1101/21 Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отметил, что по совместным обязательствам супруги последние отвечают всем своим имуществом.

Расторжение брака не прекращает права общей совместной собственности на имущество, приобретенное во время брака (часть первая статьи 68 СК). Супруги имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака (часть первая статьи 69 СК).

Правовой режим совместной совместной собственности супругов, исключения из которого прямо установлены законом, предусматривает нераздельность обязательств супругов, что по своему содержанию свидетельствует именно о солидарном характере таких обязательств, несмотря на отсутствие в законе прямого указания на солидарную ответственность супругов по обязательствам, возникающим из сделок, совершенных в интересах семьи.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 30 июня 2020 года по делу № 638/18231/15-ц (производство № 14-712цс19) согласилась с соответствующим заключением Верховного Суда Украины, изложенным в постановлениях от 27 апреля 2016 года по делу № 537/6639/13-ц (производство № 6-486цс16) и от 14 сентября 2016 года по делу № 334/5907/14-ц (производство № 6-539цс16), о солидарном характере ответственности супругов по обязательствам, возникающим из сделок, совершенных в интересах семьи, если иное не предусмотрено такими сделками.

В соответствии со статьей 520 ГК должник в обязательстве может быть заменен другим лицом (перевод долга) только с согласия кредитора, если иное не предусмотрено законом.

Перевод части долга с одного из супругов на другого не может происходить автоматически и без согласия кредитора на основании только договора или решения суда о разделе имущества супругов.

Следовательно, при разрешении спора о порядке выполнения бывшими супругами обязательств, возникающих из сделок, совершенных в интересах семьи, если вопрос о разделе этих обязательств не был с согласия кредитора решен при разделе общего имущества этих супругов, суды должны руководствоваться тем, что супруги должны отвечать по таким обязательствам солидарно всем своим имуществом.

Такой правовой вывод изложен в вышеупомянутом постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 30 июня 2020 года по делу № 638/18231/15-ц (производство № 14-712цс19).

Кроме того, в постановлении от 7 октября 2020 года № 752/7501/18 Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отметил, что толкование части четвертой статьи 65 СК дает основания для вывода, что тот из супругов, кто не принимал непосредственного участия в заключении договора, становится обязанной стороной (должником), при наличии двух условий: 1) договор заключен вторым из супругов в интересах семьи; 2) имущество, полученное по договору, использовано в интересах семьи. Только сочетание указанных условий позволяет квалифицировать второго из супругов как обязанное лицо (должника).

Также СК предусмотрено еще одно основание для обращения взыскания на общее имущество супругов. Согласно части третьей статьи 73 СК при возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением одного из супругов, взыскание может быть наложено на имущество, приобретенное за время брака, если решением суда установлено, что это имущество было приобретено на средства, полученные в результате совершения уголовного правонарушения. Если договор заключен не в интересах супругов, то в соответствии с частью первой статьи 73 СК по обязательствам одного из супругов взыскание может быть наложено только на его личное имущество и на долю в праве общей совместной собственности супругов, которая выделена ему в натуре.

В соответствии со статьей 371 ГК кредитор совладельца имущества, находящегося в общей совместной собственности, в случае недостаточности у него другого имущества, на которое может быть обращено взыскание, может предъявить иск о выделе доли из общего имущества в натуре для обращения взыскания на нее, кроме случаев, установленных законом.

Выдел доли из имущества, находящегося в общей совместной собственности, для обращения взыскания на нее осуществляется в порядке, установленном статьей 366 настоящего Кодекса.

Согласно указанной статье, если выделение в натуре доли из общего имущества влечет за собой изменение его назначения или против этого возражают другие совладельцы, спор разрешается судом.

В случае невозможности выдела в натуре доли из общего имущества или возражения других совладельцев против такого выдела кредитор имеет право требовать продажи должником своей доли в праве общей долевой собственности с направлением суммы выручки на погашение долга.

Если должник отказался от продажи своей доли в праве общей долевой собственности или отказ других совладельцев от приобретения доли должника, кредитор имеет право требовать продажи этой доли с публичных торгов или перевода на него прав и обязанностей совладельца-должника, с проведением соответствующего перерасчета.

В соответствии со статьей 370 ГК в случае выделения доли из имущества, находящегося в общей совместной собственности, считается, что доли каждого из совладельцев в праве общей совместной собственности равны, если иное не установлено соглашением между ними, законом или решением суда.

