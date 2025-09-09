Киев заработал более 66 млн грн на парковке и штрафах за лето

В Киеве усилили контроль за парковкой – эвакуировано более 20,5 тысяч автомобилей.

Этим летом в столице Украины усилили контроль за соблюдением правил парковки, что привело к значительным изменениям в поведении водителей. Хотя нарушители, которые паркуются вызывающе, все еще встречаются, все больше киевлян выбирают легальные и удобные способы парковки. Об этом сообщила пресс-служба Департамента территориального контроля города Киева.

В течение летнего периода инспекция по парковке значительно активизировала свою работу. За три месяца было эвакуировано более 20,5 тысяч автомобилей, которые нарушали правила или препятствовали движению. Благодаря штрафам в городской бюджет поступило 35,7 миллиона гривен, а еще 30,7 миллиона гривен получено от оплаты легальной парковки. Всего зафиксировано 444 тысячи парковочных сессий. Особенно показательной стала последняя неделя лета, когда в Киеве осуществили 27 521 парковочную сессию. В департаменте отмечают, что легальная парковка не только удобна, но и позволяет избежать штрафов и обеспечить безопасность транспорта. В то же время поступления от штрафов пока превышают доходы от официальной парковки.

Чтобы воспользоваться сервисом, водителю достаточно выполнить несколько простых действий в смартфоне: на главном экране приложения выбрать раздел «Сервисы водителя», нажать «Почасовая парковка», выбрать автомобиль из списка или ввести его номер вручную, найти нужный паркинг и убедиться, что его номер в приложении совпадает с номером на дорожном знаке.

После активации опции «Начать парковку» система фиксирует начало сессии. Когда водитель покидает площадку, достаточно нажать «Завершить парковку», и оплата начисляется только за фактическое время стоянки. Если пользователь забудет завершить сессию, парковка автоматически остановится в 22:00. Также есть возможность заранее настроить время завершения. Оплату можно осуществить непосредственно в приложении: в первый раз — сразу после завершения парковки, а в дальнейшем — когда накопится сумма в 100 гривен или до 1 числа каждого месяца. В разделе «Оплаты» доступна кнопка «Оплатить», а также официальная квитанция, которую можно скачать на телефон.

Сервис «Киев Цифровой» работает только с муниципальными паркингами, которые обслуживает КП «Киевтранспарксервис». На частных парковочных площадках оплата осуществляется на месте, а приложение только показывает количество свободных мест и тарифы. Льготы на парковку через приложение не предоставляются, для их оформления необходимо обращаться в «Киевтранспарксервис» или Департамент транспортной инфраструктуры.

