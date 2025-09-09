Практика судів
Київ заробив понад 66 млн грн на паркуванні та штрафах за літо

07:18, 9 вересня 2025
У Києві посилили контроль за паркуванням – евакуйовано понад 20,5 тисяч авто.
Київ заробив понад 66 млн грн на паркуванні та штрафах за літо
Цього літа в столиці України посилили контроль за дотриманням правил паркування, що призвело до значних змін у поведінці водіїв. Хоча порушники, які паркуються зухвало, все ще трапляються, дедалі більше киян обирають легальні та зручні способи паркування. Про це повідомила пресслужба Департаменту територіального контролю міста Києва.

Протягом літнього періоду інспекція з паркування значно активізувала свою роботу. За три місяці було евакуйовано понад 20,5 тисяч автомобілів, які порушували правила або перешкоджали руху. Завдяки штрафам до міського бюджету надійшло 35,7 мільйона гривень, а ще 30,7 мільйона гривень отримано від оплати легального паркування. Загалом зафіксовано 444 тисячі паркувальних сесій. Особливо показовим став останній тиждень літа, коли в Києві здійснили 27 521 паркувальну сесію. У департаменті зазначають, що легальне паркування не лише зручне, але й дозволяє уникнути штрафів і забезпечити безпеку транспорту. Водночас надходження від штрафів поки що перевищують доходи від офіційного паркування.

Важливу роль у позитивних змінах відіграє мобільний застосунок «Київ Цифровий», який значно спростив і зробив прозорим процес паркування. Щоб скористатися сервісом, водію достатньо виконати кілька простих дій у смартфоні: на головному екрані застосунку обрати розділ «Сервіси водія», натиснути «Погодинне паркування», вибрати автомобіль зі списку або ввести його номер вручну, знайти потрібний паркінг і переконатися, що його номер у застосунку збігається з номером на дорожньому знаку.

Після активації опції «Почати паркування» система фіксує початок сесії. Коли водій залишає майданчик, достатньо натиснути «Завершити паркування», і оплата нараховується лише за фактичний час стоянки. Якщо користувач забуде завершити сесію, паркування автоматично зупиниться о 22:00. Також є можливість заздалегідь налаштувати час завершення. Оплату можна здійснити безпосередньо в застосунку: першого разу – одразу після завершення паркування, а надалі – коли накопичиться сума в 100 гривень або до 1 числа кожного місяця. У розділі «Оплати» доступна кнопка «Сплатити», а також офіційна квитанція, яку можна завантажити на телефон.

Сервіс «Київ Цифровий» працює лише з муніципальними паркінгами, які обслуговує КП «Київтранспарксервіс». На приватних паркувальних майданчиках оплата здійснюється на місці, а застосунок лише показує кількість вільних місць і тарифи. Пільги на паркування через застосунок не надаються, для їх оформлення необхідно звертатися до «Київтранспарксервісу» або Департаменту транспортної інфраструктури.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
