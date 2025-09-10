Какие расходы можно компенсировать через налоговую скидку — разъяснения налоговой

Налоговую скидку могут получить граждане Украины, которые работают официально, уплачивают НДФЛ и в течение года расходы, подпадающие под компенсацию согласно Налоговому кодексу.

Налоговая служба напоминает гражданам о возможности воспользоваться налоговой скидкой. Это право предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые в течение года осуществляли расходы, подлежащие компенсации из бюджета.

С 1 января по 31 декабря 2025 года можно подавать документы на получение налоговой скидки за расходами 2024 года.

Кто имеет право на налоговую скидку?

Налоговую скидку, согласно статье 166 Налогового кодекса Украины, могут получить физические лица – граждане Украины, которые:

получают доходы в виде заработной платы, с которых удержан НДФЛ;

в отчетном году фактически понесли определенные расходы, установленные Налоговым кодексом Украины.

К расходам, которые включаются в налоговую скидку, относятся:

Оплата обучения – за себя или членов семьи первой степени родства либо лица, над которым установлена опека или попечительство, если средства уплачены украинским учебным заведениям.

Пожертвования и благотворительные взносы – в виде пожертвований или благотворительных взносов некоммерческим организациям, но не более 4 % от общего дохода.

Оплата пользования ипотечным жилищным кредитом – часть суммы процентов за пользование кредитом.

Страховые платежи и пенсионные взносы – по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом.

Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии – оплата вспомогательных репродуктивных технологий, но не более суммы, равной трети дохода в виде заработной платы за отчетный налоговый год.

Оплата государственных услуг – стоимость государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.

Расходы на строительство (приобретение) доступного жилья – суммы расходов на оплату затрат на строительство (приобретение) доступного жилья.

Расходы на аренду жилья – для внутренне перемещенных лиц (при определенных условиях).

Расходы на приобретение акций предприятия «Дия Сити» – расходы на приобретение акций, эмитентом которых является юридическое лицо, получившее статус резидента «Дия Сити».

Как получить налоговую скидку?

Для получения налоговой скидки плательщик налога подает декларацию о имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган, в котором он состоит на учете. К декларации прилагаются подтверждающие документы (копии квитанций, чеков, платежных поручений, копии договоров на предоставление услуг, документы о степени родства и т.п.), а также паспорт и идентификационный код.

Налоговая декларация подается по выбору налогоплательщика одним из следующих способов:

а) лично налогоплательщиком или уполномоченным им лицом в орган ГНС по месту учета;

б) направляется по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;

в) через Электронный кабинет налогоплательщика.

