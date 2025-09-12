В Киеве начали плановые обработки зеленых зон от клещей – перечень локаций

Работы продолжаются в нескольких районах столицы и будут проводиться до начала октября.

В столице стартовали профилактические мероприятия по обработке парков и скверов от клещей. Об этом сообщил и. о. директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Сергей Сабуров.

Сейчас работы идут в Голосеевском районе – в парке имени Максима Рыльского, лесопарке вдоль Совских прудов и на улице Холодноярской, а также в Подольском – на ул. Тираспольской и площади Валерия Марченко.

Обработки также проведут в Дарницком, Деснянском, Оболонском и Подольском районах. По словам Сергея Сабурова, такие меры направлены на снижение рисков укусов и заболеваний, которые переносят клещи, в частности энцефалита и боррелиоза. С учетом прогнозируемой теплой осени, активность клещей будет оставаться высокой. Для обработки используют только сертифицированные препараты, безопасные для людей и животных.

Жителей столицы заранее информируют о месте и времени проведения работ через соцсети и предупреждающие таблички на территориях.

Специалисты рекомендуют после обработки:

воздержаться от посещения парков до 3 суток;

воздержаться от выгула там животных;

в случае попадания на обработанную территорию тщательно мыть руки или лапы животного.

Локации обработки в конце сентября – начале октября:

Дарницкий район: парк Партизанской славы, парк «Позняки», парк «Привокзальный», парк воинов-интернационалистов, парк «Прибрежный», фитнес-парк «Озеро Лебединое».

Деснянский район: парк «Муромец», парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича, парк «Киото», парк имени Романа Шухевича, парк «Молодежный».

Оболонский район: парк «Наталка», парк культуры и отдыха «Пуща-Водица», парк отдыха на ул. Бережанской.

Подольский район: аллея Художников, скверы на ул. Кирилловской, Захарьевской, Вышгородской, площади Тараса Шевченко, им. Сергея Васильчука, на просп. Европейского Союза, ул. Светлицкого, им. Кузьмы Скрябина, зеленая зона на просп. Свободы, парк «Сырецкий гай» (со стороны ул. Стеценко), зона отдыха «Виноградарь», ул. Виктора Некрасова.

