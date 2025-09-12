У Києві розпочали планові обробки зелених зон від кліщів – перелік локацій

Роботи тривають у кількох районах столиці та триватимуть до початку жовтня.

У столиці стартували профілактичні заходи з обробки парків та скверів від кліщів. Про це повідомив в. о. директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Сергій Сабуров.

Наразі роботи тривають у Голосіївському районі – в парку імені Максима Рильського, лісопарку вздовж Совських ставків та на вулиці Холодноярській, а також у Подільському – на вул. Тираспольській і площі Валерія Марченка.

Обробки також проведуть у Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Подільському районах. За словами Сергія Сабурова, такі заходи спрямовані на зниження ризиків укусів та захворювань, які переносять кліщі, зокрема енцефаліту та бореліозу. З огляду на прогнозовану теплу осінь, активність кліщів залишатиметься високою. Для обробки використовують лише сертифіковані препарати, безпечні для людей і тварин.

Мешканців столиці завчасно інформують про місце та час проведення робіт через соцмережі та попереджувальні таблички на територіях.

Фахівці рекомендують після обробки:

утриматися від відвідування парків до 3 діб;

утриматися від вигулу там тварин;

у разі потрапляння на оброблену територію ретельно мити руки або лапи тварини.

Локації обробки наприкінці вересня – на початку жовтня:

Дарницький район: парк Партизанської слави, парк «Позняки», парк «Привокзальний», парк воїнів-інтернаціоналістів, парк «Прибережний», фітнес-парк «Озеро Лебедине».

Деснянський район: парк «Муромець», парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича, парк «Кіото», парк імені Романа Шухевича, парк «Молодіжний».

Оболонський район: парк «Наталка», парк культури і відпочинку «Пуща-Водиця», парк відпочинку на вул. Бережанській.

Подільський район: алея Художників, сквери на вул. Кирилівській, Захарівській, Вишгородській, площі Тараса Шевченка, ім. Сергія Васильчука, на просп. Європейського Союзу, вул. Світлицького, ім. Кузьми Скрябіна, зелена зона на просп. Свободи, парк «Сирецький гай» (зі сторони вул. Стеценка), зона відпочинку «Виноградар», вул. Віктора Некрасова.

