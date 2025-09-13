Практика судов
Пенсия в 50 лет — кто из украинок может получать выплаты

17:56, 13 сентября 2025
Украинки, воспитывающие детей с инвалидностью с детства могут выйти на пенсию в 50 лет.
Пенсия в 50 лет — кто из украинок может получать выплаты
Право на досрочную пенсию по возрасту предусмотрено, в частности, для матерей детей с инвалидностью с детства, которые воспитывали их не менее чем до шести лет. Назначение такой пенсии возможно после достижения женщиной 50-летнего возраста и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Подать заявление о назначении пенсии можно уже за месяц до наступления соответствующего возраста. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или воспользоваться вебпорталом электронных услуг Фонда, добавив все подтверждающие документы.

Для подачи заявления онлайн нужно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и подготовить цветные скан-копии документов:

  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом о дневной форме обучения, свидетельство о рождении ребенка и др.);
  • свидетельство о браке в случае изменения фамилии;
  • документы о признании ребенка лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью (выписка из акта осмотра МСЭК; медицинское заключение учреждения здравоохранения; удостоверение получателя помощи; справка органа, назначающего помощь, о периоде назначения такой помощи);
  • справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);
  • реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);
  • фотография для пенсионного удостоверения (2,5 х 3 см).

