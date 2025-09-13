Пенсия в 50 лет — кто из украинок может получать выплаты

Право на досрочную пенсию по возрасту предусмотрено, в частности, для матерей детей с инвалидностью с детства, которые воспитывали их не менее чем до шести лет. Назначение такой пенсии возможно после достижения женщиной 50-летнего возраста и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Подать заявление о назначении пенсии можно уже за месяц до наступления соответствующего возраста. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или воспользоваться вебпорталом электронных услуг Фонда, добавив все подтверждающие документы.
Для подачи заявления онлайн нужно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и подготовить цветные скан-копии документов:
