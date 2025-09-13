Практика судов
  1. В Украине

В Украине обновили тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по ПДД

22:00, 13 сентября 2025
Обновления касаются дорожных знаков и дорожной разметки, основ безопасного вождения и других положений, учитываемых в тестах.
В Украине обновили тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по ПДД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 12 сентября в сервисных центрах МВД начали действовать обновленные тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. Изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД и приведены в соответствие с актуальными Правилами дорожного движения.

Обновления касаются разделов о дорожных знаках, дорожной разметке и основах безопасного вождения. В частности:

  • в разделе «Дорожные знаки» изменены формулировки вопросов №206 и №207;
  • в разделе «Дорожная разметка» обновлены задания №9, №10 и №13 в соответствии с Постановлением КМУ №364 от 1 апреля 2025 года;
  • в разделе «Основы безопасного вождения» изменен вопрос №87 относительно влияния кондиционера на работу автомобиля.

Как отмечают в ведомстве, изменения стали возможными благодаря работе открытого банка экзаменационных вопросов и обращениям граждан, которые помогли усовершенствовать отдельные задания.

Готовиться к экзамену будущие водители могут как самостоятельно, так и во время обучения в автошколах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПДД сервисный центр МВД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с платежной картой — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что именно банк должен был подать в суд первой инстанции неоспоримые доказательства содействия клиентом незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволила инициировать платежные операции.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

МИД сможет напрямую инициировать вопросы о применении и отмене санкций — правительство внесло законопроект

Закон о санкциях предлагается дополнить нормой о том, что решение об отмене санкций принимается на основании резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, решений и регламентов Совета ЕС, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, если это не противоречит национальным интересам Украины.

Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Депутаты предлагают упростить пребывание в Украине представителям «колониальных народов РФ», которые подверглись притеснениям — включая граждан РФ

Законопроект об упрощении процедур въезда и легализации пребывания в Украине для «представителей колониальных народов РФ», в частности, граждан РФ, которые подверглись притеснениям, который внес Ярослав Юрчишин вместе с коллегами, рекомендовали к принятию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду