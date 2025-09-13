В Украине обновили тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по ПДД

Обновления касаются дорожных знаков и дорожной разметки, основ безопасного вождения и других положений, учитываемых в тестах.

С 12 сентября в сервисных центрах МВД начали действовать обновленные тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. Изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД и приведены в соответствие с актуальными Правилами дорожного движения.

Обновления касаются разделов о дорожных знаках, дорожной разметке и основах безопасного вождения. В частности:

в разделе «Дорожные знаки» изменены формулировки вопросов №206 и №207;

в разделе «Дорожная разметка» обновлены задания №9, №10 и №13 в соответствии с Постановлением КМУ №364 от 1 апреля 2025 года;

в разделе «Основы безопасного вождения» изменен вопрос №87 относительно влияния кондиционера на работу автомобиля.

Как отмечают в ведомстве, изменения стали возможными благодаря работе открытого банка экзаменационных вопросов и обращениям граждан, которые помогли усовершенствовать отдельные задания.

Готовиться к экзамену будущие водители могут как самостоятельно, так и во время обучения в автошколах.

