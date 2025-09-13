В Украине обновили тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по ПДД

С 12 сентября в сервисных центрах МВД начали действовать обновленные тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. Изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД и приведены в соответствие с актуальными Правилами дорожного движения.
Обновления касаются разделов о дорожных знаках, дорожной разметке и основах безопасного вождения. В частности:
Как отмечают в ведомстве, изменения стали возможными благодаря работе открытого банка экзаменационных вопросов и обращениям граждан, которые помогли усовершенствовать отдельные задания.
Готовиться к экзамену будущие водители могут как самостоятельно, так и во время обучения в автошколах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.