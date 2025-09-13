Практика судов
Кот, приносящий ночи покоя, — Келлог поддержал шутку украинцев о своем «статусе ПВО»

21:20, 13 сентября 2025
Спецпредставитель президента США Келлог рассказал, что украинцы прозвали его «котом».
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог встретился с руководителем ГУР Кириллом Будановым в Киеве и рассказал, какое шутливое прозвище дали ему украинцы. Также Келлог отреагировал на шутку украинцев о том, что он "исполняет в Украине роль ПВО".

Встреча в Киеве с Будановым состоялась возле небольших монументов коту и сове, пронизывающей мечом земной шар — эмблеме ГУР.

"Поскольку Keith на украинском звучит как "Кот", украинцы прозвали мою роль как специального представителя Келлога "котом". Когда "Кот" посещает Украину, Россия приостанавливает свои удары по мирному населению, даря им несколько ночей покоя. Мир, который сильная Америка предлагает другим странам. Как всегда, замечательная встреча и беседа с генералом Будановым из ГУР у статуи Кота», – рассказал Келлог.

