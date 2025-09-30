Практика судов
«Приглашал» себя в Барселону и Флоренцию – чиновника КГГА подозревают в фальшивых командировках

16:22, 30 сентября 2025
Руководителю аппарата КГГА сообщили о подозрении в подделке документов для выезда за границу.
Фото: Офис Генпрокурора
Сообщили о подозрении руководителю аппарата исполнительного органа КГГА в использовании поддельных документов для организации частных поездок в Барселону и Флоренцию под видом служебных командировок, сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, в ноябре 2023 года чиновник выезжал в Барселону (Испания) якобы для участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo с 4 по 12 ноября, использовав поддельное приглашение, которое организаторы не отправляли. А в сентябре 2024 года он поехал во Флоренцию (Италия) на конференцию Observatory on Re-Generation (13–20 октября), также с фальшивым приглашением.

В обоих случаях чиновник составил отчеты о командировке, путешествуя вместе с семьей. Его действия квалифицированы по ч. 3, 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 366 УК Украины за подделку документов и внесение ложных сведений. Выезд за границу во время военного положения возможен только по официальным распоряжениям.

