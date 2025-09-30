Практика судів
«Запрошував» себе до Барселони та Флоренції – посадовця КМДА підозрюють у фальшивих відрядженнях

16:22, 30 вересня 2025
Керівнику апарату КМДА повідомили про підозру за підробку документів для виїзду за кордон.
Фото: Офіс Генпрокурора
Повідомлено про підозру керівнику апарату виконавчого органу КМДА у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок до Барселони та Флоренції під виглядом службових відряджень, повідомили в прокуратурі.

За даними прокуратури, у листопаді 2023 року посадовець виїжджав до Барселони (Іспанія) нібито для участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo з 4 до 12 листопада, використавши підроблене запрошення, яке організатори не надсилали. А у вересні 2024 року він поїхав до Флоренції (Італія) на конференцію Observatory on Re-Generation (13–20 жовтня), також із фальшивим запрошенням.

В обох випадках посадовець склав звіти про відрядження, подорожуючи разом із родиною. Його дії кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України за підробку документів і внесення неправдивих відомостей. Виїзд за кордон під час воєнного стану можливий лише за офіційними розпорядженнями.

