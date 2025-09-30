Лицо лишили права управления — как вернуть водительское удостоверение

Если лицо лишили права управлять транспортом, необходимо подтвердить свою пригодность к безопасному управлению.

Главный сервисный центр МВД напомнил, что водительское удостоверение после решения суда не возвращается автоматически. Если лицо лишили права управлять транспортом (по ст.130 КУоАП), нужно подтвердить свою пригодность к безопасному управлению.

Кого лишили во время действия первого двухгодичного удостоверения — сначала новое обучение в автошколе, а затем снова экзамены.

Что делать?

Пройти медицинский осмотр и получить справку о пригодности. Сдать теоретический и практический экзамены – если было несколько категорий, экзамен сдается по высшей категории; Получить удостоверение.

Какие сроки лишения права управления?

▪️ 1 год – первое правонарушение;

▪️ 3 года – повторное в течение года;

▪️ 10 лет или пожизненно – третье (по решению суда).

Записаться на экзамены можно онлайн через Е-запись или непосредственно в сервисном центре МВД.

