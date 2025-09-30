Лицо лишили права управления — как вернуть водительское удостоверение

Главный сервисный центр МВД напомнил, что водительское удостоверение после решения суда не возвращается автоматически. Если лицо лишили права управлять транспортом (по ст.130 КУоАП), нужно подтвердить свою пригодность к безопасному управлению.
Кого лишили во время действия первого двухгодичного удостоверения — сначала новое обучение в автошколе, а затем снова экзамены.
Что делать?
Какие сроки лишения права управления?
▪️ 1 год – первое правонарушение;
▪️ 3 года – повторное в течение года;
▪️ 10 лет или пожизненно – третье (по решению суда).
Записаться на экзамены можно онлайн через Е-запись или непосредственно в сервисном центре МВД.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.