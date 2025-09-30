Практика судов
Лицо лишили права управления — как вернуть водительское удостоверение

23:30, 30 сентября 2025
Если лицо лишили права управлять транспортом, необходимо подтвердить свою пригодность к безопасному управлению.
Лицо лишили права управления — как вернуть водительское удостоверение
Главный сервисный центр МВД напомнил, что водительское удостоверение после решения суда не возвращается автоматически. Если лицо лишили права управлять транспортом (по ст.130 КУоАП), нужно подтвердить свою пригодность к безопасному управлению.

Кого лишили во время действия первого двухгодичного удостоверения — сначала новое обучение в автошколе, а затем снова экзамены.

Что делать?

  1. Пройти медицинский осмотр и получить справку о пригодности.
  2. Сдать теоретический и практический экзамены – если было несколько категорий, экзамен сдается по высшей категории;
  3. Получить удостоверение.

Какие сроки лишения права управления?

▪️ 1 год – первое правонарушение;

▪️ 3 года – повторное в течение года;

▪️ 10 лет или пожизненно – третье (по решению суда).

Записаться на экзамены можно онлайн через Е-запись или непосредственно в сервисном центре МВД.

