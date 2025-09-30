Особу позбавили права керування — як повернути посвідчення водія

Якщо особу позбавили права керувати транспортом, то потрібно підтвердити свою придатність до безпечного керування.

Головний сервісний центр МВС нагадав, що посвідчення водія після рішення суду не повертається автоматично. Якщо особу позбавили права керувати транспортом (за ст.130 КУпАП) потрібно підтвердити свою придатність до безпечного керування.

Кого позбавили під час дії першого дворічного посвідчення – спочатку нове навчання в автошколі, а потім знову іспити.

Що робити?

Пройти медичний огляд і отримати довідку про придатність. Скласти теоретичний і практичний іспити – якщо було кілька категорій, іспит складається за вищою категорією; Отримати посвідчення.

Які строки позбавлення права керування?

▪️ 1 рік – перше правопорушення;

▪️ 3 роки – повторне протягом року;

▪️ 10 років або довічно – третє (за рішенням суду).

Записатись на іспити можна онлайн через Е-запис або безпосередньо у сервісному центрі МВС.

