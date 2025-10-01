Практика судов
  1. В Украине

В Днепре будут судить бывшего правоохранителя, который организовал два подпольных казино

10:14, 1 октября 2025
За месяц от игр организаторы получали до 300 тысяч гривен наличными.
Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего правоохранителя из Днепра и его сообщника, которые открыли в городе два игорных заведения. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Отмечается, что сначала экс-правоохранитель арендовал в жилых районах два помещения, куда закупил компьютеры и специальное программное обеспечение, а также нанял работников, которые выполняли роли администраторов. Чтобы избежать разоблачения, в залы клиентов запускали исключительно по предварительной записи по телефону. Играть в азартные игры посетители могли круглосуточно.

«За месяц от игр организаторы получали до 300 тысяч гривен прибыли наличными. Бывший правоохранитель и его сообщник обвиняются в незаконной деятельности по проведению азартных игр по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины)», — заявили в ГБР.

Трое других участников организованной группы, которые обслуживали нелегальные игорные залы, ранее пошли на сотрудничество с правоохранительными органами и заключили соглашения о признании вины. Производства в отношении них сейчас рассматриваются судом.

В ГБР добавили, что главный фигурант уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей. В марте 2025 года его разоблачили на продаже электронных сигарет с каннабисом, после чего уволили из правоохранительных органов. Сейчас это дело рассматривается в суде.

