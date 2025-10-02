США предоставят Украине разведданные для ударов по энергетике РФ – WSJ

По данным WSJ, Трамп разрешил Пентагону передавать Киеву данные для ракетных атак по РФ.

Фото: Explainer

США предоставят Украине разведывательную информацию для нанесения дальнобойных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, президент США Дональд Трамп недавно разрешил разведке и Пентагону поддерживать Киев в проведении атак на российские объекты, в частности нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и электростанции, расположенные далеко от границ Украины.

США также призывают союзников по НАТО оказать аналогичную помощь. Кроме того, рассматривается возможность поставки Украине ракет Tomahawk, Barracuda и других систем наземного и воздушного базирования с дальностью до 800 км, хотя окончательное решение еще не принято.

По данным WSJ, сочетание разведданных с более мощным оружием может значительно усилить эффект ударов, нанося больший ущерб российской инфраструктуре. Американские чиновники ожидают письменных указаний от Белого дома для передачи разведывательной информации.

