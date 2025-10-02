Практика судів
США нададуть Україні розвіддані для ударів по енергетиці РФ – WSJ

08:26, 2 жовтня 2025
За даними WSJ, Трамп дозволив Пентагону передавати Києву дані для ракетних атак по РФ.
США нададуть Україні розвіддані для ударів по енергетиці РФ – WSJ
Фото: Explainer
США нададуть Україні розвідувальну інформацію для завдання далекобійних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, повідомляє Wall Street Journal.

За даними видання, президент США Дональд Трамп нещодавно дозволив розвідці та Пентагону підтримувати Київ у проведенні атак на російські об’єкти, зокрема нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції, розташовані далеко від кордонів України.

США також закликають союзників по НАТО надати аналогічну допомогу. Крім того, розглядається можливість постачання Україні ракет Tomahawk, Barracuda та інших систем наземного й повітряного базування з дальністю до 800 км, хоча остаточне рішення ще не ухвалено.

За даними WSJ, поєднання розвідданих із потужнішою зброєю може значно посилити ефект ударів, завдаючи більшої шкоди російській інфраструктурі. Американські посадовці очікують на письмові вказівки від Білого дому для передачі розвідінформації.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
