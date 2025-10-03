АМКУ оштрафовал две компании на 16 млн грн за сговор при поставке медтоваров госагентству

АМКУ оштрафовал четыре компании на 19 млн грн за сговор на торгах – одно дело касалось строительства и ремонта в Николаевской области, другое – поставки медтоваров для госагентства.

Антимонопольный комитет Украины принял два решения о нарушениях конкурентного законодательства компаниями ООО «ГОСПОДАР-2» и ЧП «ДЕМСЕЙ», а также ООО «ФАРМЕДИС» и ООО «ДМ-ПРОЕКТ». Компании совершили антиконкурентные согласованные действия, приведшие к искажению результатов торгов, что запрещено пунктом 4 части второй статьи 6 и пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Первым решением АМКУ установил, что ООО «ГОСПОДАР-2» и ЧП «ДЕМСЕЙ» координировали свои действия при участии в торгах на строительство насосной станции в г. Первомайске и капитальный ремонт неврологического отделения больницы в Николаевской области. Общая ожидаемая стоимость торгов превышала 34 млн грн. Расследование показало, что компании совместно планировали и координировали подготовку к участию в торгах, обменивались информацией и действовали с целью устранения конкуренции. За это нарушение АМКУ наложил штраф на «ГОСПОДАР-2» и «ДЕМСЕЙ» в размере 3 074 937 грн.

Другим решением Комитет признал, что ООО «ФАРМЕДИС» и ООО «ДМ-ПРОЕКТ» также согласовывали свое поведение во время двух торгов по поставке медицинских материалов для Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, что привело к заключению договора с «ФАРМЕДИС». За это нарушение компании оштрафованы на 16 110 602 грн.

