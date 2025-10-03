Практика судів
АМКУ оштрафував дві компанії на 16 млн грн за змову при постачанні медтоварів держагентству

12:22, 3 жовтня 2025
АМКУ оштрафував чотири компанії на 19 млн грн за змову на торгах – одна справа стосувалася будівництва та ремонту в Миколаївській області, друга – постачання медтоварів для держагентства.
Антимонопольний комітет ухвалив два рішення щодо порушень конкурентного законодавства компаніями ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ПП «ДЕМСЕЙ», а також ТОВ «ФАРМЄДІС» і ТОВ «ДМ-ПРОЕКТ». Компанії вчинили антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів торгів, що заборонено пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Першим рішенням АМКУ встановив, що ТОВ «ГОСПОДАР-2» та ПП «ДЕМСЕЙ» скоординували свої дії під час участі у торгах на будівництво насосної станції в м. Первомайську та капітальний ремонт неврологічного відділення лікарні в Миколаївській області. Загальна очікувана вартість торгів перевищувала 34 млн грн. Розслідування показало, що компанії спільно планували і координували підготовку до участі в торгах, обмінювалися інформацією та діяли з метою усунення конкуренції. За це порушення АМКУ наклав штраф на «ГОСПОДАР-2» та «ДЕМСЕЙ» на суму 3 074 937 грн.

Іншим рішенням Комітет визнав, що ТОВ «ФАРМЄДІС» та ТОВ «ДМ-ПРОЕКТ» також узгоджували свою поведінку під час двох торгів з постачання медичних матеріалів для Державного агентства інфраструктурних проектів України, що призвело до укладання договору з «ФАРМЄДІС». За це порушення компанії оштрафовані на 16 110 602 грн.

