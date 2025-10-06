Практика судов
Во Франции начали расследование после гибели французского журналиста от удара РФ

10:40, 6 октября 2025
Антони Лалликан – третий французский журналист, погибший от российских обстрелов в Украине.
Источник фото: Antoni Lallican / Hans Lucas
Французская прокуратура по борьбе с терроризмом открыла расследование по статье о преступлении против человечности после гибели фотожурналиста Антони Лалликана, который погиб в результате российской атаки дроном в Донецкой области. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным Национальной прокуратуры по борьбе с терроризмом Франции (Pnat), 37-летний Антони Лалликан был убит утром 3 октября во время атаки дронов в восточной части Украины. В результате того же удара был ранен украинский журналист Георгий Иванченко.

Расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH). Pnat уточнила, что квалификация «преступление против человечности» предусматривает «умышленное посягательство на жизнь и физическую или психическую неприкосновенность лиц, защищенных международным гуманитарным правом», а также «умышленные атаки на гражданское население».

Президент Франции Эммануэль Макрон в сети X осудил действия РФ, заявив, что Антони Лалликан стал жертвой российского удара. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, журналист был убит российским дроном возле Дружковки, несмотря на четкую маркировку «PRESSE» на его жилете.

«Россия продолжает намеренно целиться в журналистов. Мы сделаем все, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия», — подчеркнул Сибига.

война Франция журналист

